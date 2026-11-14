MTÜ’de "İlham Veren Buluşma": Adnan Bali’den gençlere gelecek mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MTÜ’de "İlham Veren Buluşma": Adnan Bali’den gençlere gelecek mesajları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTÜ’de "İlham Veren Buluşma": Adnan Bali’den gençlere gelecek mesajları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "İlham Veren Buluşmalar" programı kapsamında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’yi ağırladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "İlham Veren Buluşmalar" programı kapsamında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'yi ağırladı. "Güven, Yatırım ve Kalkınma" başlıklı konuşmasında ekonomik gelişmenin temelinde güven ve güçlü kurumların bulunduğunu vurgulayan Bali, gençlere kişisel gelişim, değişime uyum ve geleceğin dünyasına hazırlanma konusunda önemli mesajlar verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu'nda 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen programa; MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga, MTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Türkiye İş Bankasının Malatya'daki yöneticileri ve temsilcileri, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Üniversitemiz her alanda gelişimini sürdürüyor"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'yi üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerleri anarak başlayan Rektör Bentli, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Rektör Bentli, üniversitenin son yıllarda fiziki altyapı, akademik performans, bilimsel araştırmalar, uluslararası projeler ve dijital dönüşüm alanlarında kaydettiği gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Üniversitenin öğrenci odaklı büyüme sürecine dikkat çeken Bentli, yeni derslikler, öğrenci yaşam merkezi, konferans salonu, spor tesisleri ve devam eden kampüs yatırımları hakkında bilgi verdi. Bentli, üniversitenin 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 11 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek 138 programda yaklaşık 13 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti.

MTÜ'nün akademik ve bilimsel başarılarına dikkat çekti

Üniversitenin araştırma kapasitesinin her geçen yıl arttığını belirten Bentli, özellikle bilimsel yayın performansında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. 2024-2025 döneminde akademik yayın sayısında yüzde 62'lik artış sağlandığını ifade eden Bentli, ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğün güçlendiğini vurguladı. Dış kaynaklı araştırma projelerine de değinen Bentli, son dört yılda yaklaşık 2 milyon avroluk proje desteği sağlandığını, Avrupa Birliği projelerinden elde edilen kaynağın ise 1,7 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine katılımını önemsediklerini ifade eden Bentli, TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde 550 öğrencinin akademik danışmanlarının rehberliğinde başvuru gerçekleştirdiğini aktardı. Üniversitenin dijital dönüşüm çalışmalarına da dikkat çeken Bentli, Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde 30'un üzerinde yazılım geliştirildiğini ve bu yazılımların üniversitenin çeşitli birimlerinde kullanıldığını belirtti. Yükseköğretim sıralamalarındaki yükselişe de değinen Rektör Bentli, üniversitenin 208 üniversite arasında 152'nci sıradan 109'uncu sıraya yükseldiğini, kısa vadeli hedeflerinin ise ilk 100 üniversite arasında yer almak olduğunu ifade etti.

"Güven, yatırım ve kalkınma birbirine bağlı kavramlardır"

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Malatya'da ve üniversite öğrencileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Güven, Yatırım ve Kalkınma" başlıklı konuşmasında ekonomik gelişmenin yalnızca sermaye ve üretimle açıklanamayacağını belirten Bali, güvenin ekonomik ve toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Güvenin yatırım kararlarından üretime, istihdamdan toplumsal refaha kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu ifade eden Bali, "Güven, yatırım ve kalkınma birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkaları gibidir" sözleriyle bu üç kavram arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Güven ortamının uzun vadeli yatırımları teşvik ettiğini belirten Bali, yatırımın üretim, istihdam, verimlilik ve teknolojik gelişmeyi beraberinde getirdiğini, toplumsal refahın artmasının ise güveni yeniden güçlendirdiğini anlattı.

"Güven, kurumların davranışlarıyla inşa edilir"

Konuşmasında Türkiye İş Bankasının kuruluş yıllarından ve bankacılık tarihinden örnekler paylaşan Bali, kurumsal güvenin kısa sürede oluşmadığını, tutarlı davranışlar ve sorumluluk bilinciyle zaman içerisinde geliştiğini ifade etti. Bankacılık sektörünün geçmişte yaşadığı ekonomik krizlere değinen Bali, özellikle 2001 ekonomik krizinin ardından gerçekleştirilen yapısal reformların finansal sistemin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Hukuk güvenliği, öngörülebilir düzenlemeler, adil rekabet, şeffaflık, güçlü denetim ve hesap verebilirliğin ekonomik kalkınma açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bali, güçlü kurumların sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

"Kalkınma, yalnızca ekonominin büyümesi değildir"

Ekonomik büyüme ile kalkınma arasındaki farklılıklara da değinen Bali, kalkınmanın yalnızca üretim miktarındaki veya ekonomik göstergelerdeki artışla değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Kalkınmanın eğitim, sağlık, yaşam kalitesi, fırsat eşitliği ve toplumsal refah gibi çok boyutlu bir süreç olduğunu belirten Bali, gençlerin yaşadıkları şehirlerden bağımsız olarak benzer fırsatlara erişebilmelerinin önemine dikkat çekti.

Malatya'da yaşayan bir gencin İstanbul veya İzmir'deki bir gençle benzer hayaller kurabilmesi ve bu hayallerini gerçekleştirebilmek için adil fırsatlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Bali, fırsat eşitliğinin gerçek kalkınmanın temel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Ülkelerin en değerli yatırımının insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu belirten Bali, eğitime, bilgiye ve bireylerin potansiyellerini geliştirebilecekleri koşullara verilen önemin sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini dile getirdi.

"Merak duygunuzu koruyun"

Konuşmasının önemli bir bölümünü üniversite öğrencilerine ayıran Adnan Bali, hızla değişen dünyada gençlerin yalnızca akademik bilgiyle yetinmemeleri gerektiğini vurguladı. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve küresel rekabetin mesleklerin yapısını değiştirdiğine dikkat çeken Bali, gençlerin sürekli öğrenmeye, değişime uyum sağlamaya ve kendilerini yenilemeye açık olmalarının önemini anlattı. Öğrenme sürecinin üniversite diplomasıyla sona ermediğini ifade eden Bali, öğrencilere "Merak duygunuzu koruyun. Merak duygunuz körelmesin" sözleriyle seslendi.

Gençlerin yalnızca öz geçmişlerini zenginleştirmeye odaklanmak yerine gerçekten ilgi duydukları alanlarda derinleşmeleri gerektiğini belirten Bali, tutkuyla yapılan çalışmaların kişisel ve mesleki gelişimde belirleyici olduğunu söyledi. Hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini de vurgulayan Bali, önemli olanın hatalardan ders çıkarmak ve aynı yanlışları tekrarlamamak olduğunu ifade etti.

"Gençler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, geliştiren bireyler olmalı"

Gençlerin geleceğin dünyasında üstlenecekleri sorumluluklara değinen Bali, bireysel gayretin önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığını, gençlerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatların da oluşturulması gerektiğini belirtti. İş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak sorumluluk taşıdığını ifade eden Bali, gençlerin yalnızca iş arayan değil yeni iş alanları oluşturan, teknolojiyi kullanan değil geliştiren ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörebilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gençlere farklı kültürleri tanımalarını, sanat, edebiyat, spor ve müzikle ilgilenmelerini de tavsiye eden Bali, çok yönlü bir birikimin hem mesleki yaşamda hem de kişisel gelişimde önemli olduğunu vurguladı.

"Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırım, insana yapılan yatırımdır"

Türkiye'nin coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve genç nüfusuyla önemli fırsatlara sahip olduğunu belirten Bali, ülkenin potansiyelinin yalnızca büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun farklı şehirlerinde yetişen gençlerin bilgi, emek ve üretkenliğinde bulunduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda güven, yatırım ve kalkınma kavramlarının birbirini tamamladığını bir kez daha vurgulayan Bali, "Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırım, insana yaptığı yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin hayalleri, emekleri ve kararlılıklarıyla şekilleneceğine dikkat çeken Bali, öğrencilere kendilerine yatırım yapmaktan, öğrenmekten ve değişmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programın sonunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'ye hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAdnan BaliTürkiyeMalatyaEkonomiYerelSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:51
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:08:38. #.0.2#
SON DAKİKA: MTÜ’de "İlham Veren Buluşma": Adnan Bali’den gençlere gelecek mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android