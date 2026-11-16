Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı 106 fakülte varken yeni açılışa karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı 106 fakülte varken yeni açılışa karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı 106 fakülte varken yeni açılışa karşı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı İnanmaz, fakülte ve kontenjan artışının istihdam sorunu yaratacağını belirterek yeni fakülte açılmasına son verilmesini istedi. İnanmaz, 106 fakülte ve 5 yılda yaklaşık 47 bin mezunla 2030'da diş hekimi sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi.

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, Türkiye'de diş hekimliği fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının plansız şekilde artırılmasının istihdam sorununa yol açacağını belirterek, yeni fakülte açılmasına son verilmesini istedi.

16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İnanmaz, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 118. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türk Diş Hekimleri Birliğinin 48 oda bölgesinde 45 bini aşkın üyesi bulunduğunu kaydeden İnanmaz, kamuda çalışan ve oda üyeliği zorunluluğu bulunmayan diş hekimleriyle birlikte Türkiye'deki toplam diş hekimi sayısının 60 bine yaklaştığını ifade etti.

"Yeni fakülte açılmasına son verilmeli"

Türkiye'de 106 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 47 bin diş hekiminin mezun olacağını aktaran İnanmaz, mevcut planlamanın devam etmesi halinde 2030 yılında diş hekimi sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi.

Özellikle 2016 yılından itibaren yeterli öğretim üyesi ve insan gücü planlaması yapılmadan açılan fakültelerin bugünkü tabloyu ortaya çıkardığını belirten İnanmaz, yeni fakülte açılmasına son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

YÖK'e kontenjanların hızla düşürülmesi çağrısında bulunan İnanmaz, eğitime başlamamış fakültelerin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine dönüştürülmesini, öğretim üyesi açığı bulunan fakültelere ise gerekli akademik kadroların verilmesini istedi.

"Diş hekimi istihdam politikaları oluşturulmalı"

Sağlık Bakanlığına da çağrıda bulunan İnanmaz, önümüzdeki 5 yılın diş hekimi istihdam politikalarının oluşturulması ve atama sayılarının mezun sayıları dikkate alınarak planlanması gerektiğini kaydetti.

12. Kalkınma Planı'nda yer alan aile diş hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılmasını isteyen İnanmaz, 10 bin diş hekimi atanması hedefinin de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu hedefin kağıt üzerinde kalmaması çağrısında bulundu.

Özel sağlık kuruluşlarına destek çağrısı

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimlerde uygulanan para cezalarının yüksek ve orantısız olduğunu savunan İnanmaz, cezaların düşürülerek muayenehane ve poliklinikler açısından daha kabul edilebilir seviyelere çekilmesini istedi.

Ekonomik şartlar nedeniyle özel sağlık kuruluşlarının ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten İnanmaz, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi ve uygun şartlarda kredi imkanı sağlanması çağrısında bulundu. Kamuda görev yapan diş hekimlerinin randevu sürelerinin uzatılması, günlük baktıkları hasta sayısının azaltılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getiren İnanmaz, Bağ-Kur ve SGK'dan emekli olan diş hekimlerinin maaşları ile Emekli Sandığından emekli olanların maaşları arasındaki farkın giderilmesini istedi.

İnanmaz ayrıca, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda disiplin hükümlerine ilişkin yeni düzenleme yapılması ve hazırlanan taslağın TBMM'de yasalaşması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMalatyaEkonomiEğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Çorum’da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor Çorum'da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:00:44. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı 106 fakülte varken yeni açılışa karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android