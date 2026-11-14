Malatya Akçadağ\'da kayısı bahçesine uçan otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almaz iken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.