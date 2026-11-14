Malatya Akçadağ'da kayısı bahçesine uçan otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da kayısı bahçesine uçan otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı

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Malatya Akçadağ\'da kayısı bahçesine uçan otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde öğle saatlerinde Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almaz iken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel Haberler3. SayfaİncelemeBaşpınarMalatyaAkçadağDeveliGüncelSon Dakika

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