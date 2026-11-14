Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda 3 şehit için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda 3 şehit için uğurlama töreni düzenlendi

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Mürted Hava Meydan Komutanlığı\'nda 3 şehit için uğurlama töreni düzenlendi
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Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşları, memleketlerinde düzenlenecek cenaze törenleri için askeri uçakla gönderildi.

(ANKARA) - Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşları, memleketlerinde düzenlenecek cenaze törenleri için askeri uçakla gönderildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde 12 Kasım'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerden Çimen, Zehir ve Önder için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile çok sayıda general, amiral, askeri personel ve şehitlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, üç şehidin öz geçmişleri okundu. Ardından şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri uçağa taşındı. Şehitlerin naaşlarının uçağa alınmasının ardından aileleri de aynı uçağa bindirildi.

Helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için ise Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ İZMİR, HATAY VE KAYSERİ'DE DEFNEDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan defin bilgilerine göre, Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi bugün İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde, ikindi namazının ardından defnedilecek.

Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazesi, Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi ise Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA
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