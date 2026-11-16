Arapgir'deki Mirliva Ahmet Bey Camisi'nde 2023 depremlerinde çatlak bile oluşmadı - Son Dakika
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Arapgir'deki Mirliva Ahmet Bey Camisi'nde 2023 depremlerinde çatlak bile oluşmadı

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Arapgir\'deki Mirliva Ahmet Bey Camisi\'nde 2023 depremlerinde çatlak bile oluşmadı
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Mirliva Ahmet Bey Camisi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde kubbesiz mimarisi ve ahşap çatı sistemiyle yaklaşık üç asırdır ayakta duruyor. 1895 yangınında zarar gören ve 2013'te restore edilen camide, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan incelemelerde hasar tespit edilmedi.

Malatya'nın "sakin şehir" ünvanlı Arapgir ilçesinde bulunan Mirliva Ahmet Bey Camisi, kubbesiz mimarisi, ahşap çatı sistemi ve taş işçiliğiyle yaklaşık üç asırdır ayakta duruyor.

İlçenin Arasa Meydanı'nda bulunan cami, dikdörtgen planlı yapısı ve mihrap duvarına paralel uzanan üç bölümlü iç mekanıyla dikkati çekiyor.

Sivri kemerlerle birbirine bağlanan 8 sütun üzerine oturan yapıda, kubbe yerine ahşap örtü sistemi tercih edilmiş.

Caminin iki sıra halinde düzenlenen pencerelerinden süzülen gün ışığı ibadet alanını doğal biçimde aydınlatırken, mihrap ve minberdeki süslemeler de dönemin taş ve ahşap işçiliğini yansıtıyor.

Yaklaşık üç asırlık geçmişinde çeşitli onarımlar geçiren cami, 1895 yılında çıkan yangında zarar gördü. Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle onarılan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2013 yılında restore edildi.

Malatya'nın da etkilendiği 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından camide yapılan incelemelerde herhangi bir hasara rastlanmadı.

Günümüzde ibadete açık olan cami, tarihi mimarisini yakından görmek isteyen ziyaretçileri de ağırlıyor.

"Önümüzdeki yüzyılları da taşıyacak özelliğe sahip"

Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, AA muhabirine, caminin Mirliva (Tuğgeneral) Ahmet Bey tarafından ilçenin ticaret merkezi bölgesine inşa ettirildiğini söyledi.

Caminin en belirgin özelliklerinden birinin akustiği olduğunu belirten Kavas, yapının mimari özellikleri sayesinde depremde hasar görmediğini ifade etti.

Caminin mihrabında hayat ağacı motifinin bulunduğunu anlatan Kavas, şöyle konuştu:

"Camimizin en bariz özelliklerinden bir tanesi içerideki sesin akustik olmasıdır. Öyle bir mimariyle, öyle bir inşaatla yapılmış ki depremde hiçbir hasar görmedi. En ufak bir çatlak bile yok ve çok güzel de bir mihrabı vardır. Bir hayat ağacı, bir hayat yaşamı anlatan, doğuştan hayatı anlatan bir mihrabı vardır. Taşlar tamamen orijinaldir. En son 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve şu anda hala aktif olarak kullanılan bir camidir."

Caminin yapımında moloz taş kullanıldığını belirten Kavas, harçla birleştirilen taşlardan oluşturulan yığma duvarların yapının ağırlığını doğrudan temele ilettiğini anlattı.

Caminin kubbesiz mimarisinin dayanıklılığında etkili olduğunu dile getiren Kavas, "Önümüzdeki yüzyılları da taşıyacak özelliğe sahip. Aslında bu caminin yerinde 1403 yılında da bir ibadethane, bir cami var ama işte zaman içerisinde o dönemlerdeki gelişmelere göre o camiyi yıkmışlar, yeniden bu camiyi inşa etmişler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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