Malatya'da toprağa verilen Astsubay Miraç Özen, Gökçeada'da evinde ölü bulunmuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaparken evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, Malatya'da törenle toprağa verildi. İkindi namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedilen Özen'in törenine askeri yetkililer ve yakınları katıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Miraç Özen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene askeri yetkililer, vatandaşlar ve Özen'in yakınları katıldı.
Kaynak: İHA
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