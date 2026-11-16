Malatya Kale\'de tır ile çarpışan traktördeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya Kale'de tır ile çarpışan traktördeki 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Kale ilçesinde Malatya-Elazığ kara yolunda tır ile traktör çarpıştı, traktördeki 2 kişi yaralandı. Yaralanan traktör sürücüsü ve traktördeki bir kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde H.Ö. idaresindeki 06 SAJ 82 plakalı tır ile S.Y'nin kullandığı i 44 AIH 326 plakalı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan traktör sürücüsü ve traktördeki M.S, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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