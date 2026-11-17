Malatya'da 92 bin tavuk kapasiteli yumurta üretim tesisinde günlük ortalama 2 bin 500 ila 3 bin viyole yumurta üretilerek iç piyasaya sunuluyor. Tesiste yalnızca beyaz yumurta üretimi yapılırken, bir koli yumurta 136 TL'den satışa sunuluyor.

Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi Karadağ mevkiinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip tesis, bir yıl önce devralınarak üretime devam etti. İşletmeci Murat Aslan, yaklaşık 20 yıldır yumurta sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, tesisteki iki kümeste toplam 92 bin tavuk bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulu işletmede 9 kişilik ekiple üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Aslan, tavukların bakım ve sağlık kontrollerinin bir ziraat mühendisi ve iki uzman personel eşliğinde yürütüldüğünü kaydetti. Ürünlerin tüketiciye ulaştırılmadan önce çeşitli analizlerden geçirildiğini ifade etti.

Üretimin tamamı satılıyor

Tesiste günlük ortalama 2 bin 500 ila 3 bin viyole yumurta üretildiğini belirten Aslan, yalnızca beyaz yumurta üretimi yaptıklarını söyledi. Ürünlerin müşteri taleplerine göre paketli veya dökme olarak hazırlandığını aktaran Aslan, bir koli yumurtanın 136 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti. Yumurtaların Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki toptancı ve müşterilere gönderildiğini belirten Aslan, son 10 gündür piyasada talebin arttığını ve üretimin tamamının satıldığını dile getirdi.