Elazığ'da zift tankeri bariyerlere çarptı, dereye devrilen araçta sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da zift tankeri bariyerlere çarptı, dereye devrilen araçta sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da zift tankeri bariyerlere çarptı, dereye devrilen araçta sürücü öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı'nda zift yüklü tanker bariyerlere çarparak dere yatağına devrildi. Oluşan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayılırken sürücü hayatını kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ- Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde İ.T. yönetimindeki 27 GH 715 plakalı zift yüklü tanker, bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

Devrildikten sonra çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
3. SayfaMalatyaElazığGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:52:53. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da zift tankeri bariyerlere çarptı, dereye devrilen araçta sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android