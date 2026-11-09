Malatya'da 68 yaşındaki kişinin bakım merkezine ihmal nedeniyle suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da 68 yaşındaki kişinin bakım merkezine ihmal nedeniyle suç duyurusu yapıldı

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Malatya\'da 68 yaşındaki kişinin bakım merkezine ihmal nedeniyle suç duyurusu yapıldı
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Malatya\'da 68 yaşındaki kişinin bakım merkezine ihmal nedeniyle suç duyurusu yapıldı
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Malatya'da özel bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki kişinin ailesi, ihmal ve para hırsızlığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aile, sağlık sorunları yaşandığı ve bazı hastalara cinsel istismar iddiasıyla sorumluların cezalandırılmasını ve kurumun kapatılmasını istedi.

Malatya'da özel bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki Fatih Filiz'in ailesi, ihmal ve para hırsızlığı iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki Fatih Filiz'in ailesi, ihmaller nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı, maaşından para alındığı ve merkezdeki bazı hastaların istismara maruz kaldığı iddialarıyla yetkililere başvurdu. Babasının yaşadıklarını anlatan kızı Figen Buluş Özcan, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Babasının Temmuz ayından bu yana Malatya'daki Güvenin Bakım Merkezi'nde kaldığını belirten Özcan, bakım merkezindeki ihmaller nedeniyle babasının birkaç kez düştüğünü ve omzunun kırıldığını iddia ederek, "Babam yaklaşık Temmuz ayından beri Güvenin Bakım Merkezi'nde kalıyor. Birkaç kez kurumun ihmalleri sonucu babam düştü omuzu kırıldı. Tedavisi oldu fakat bu durum giderek artmaya başladı. Eylül ayının sonlarına doğru, Ekim ayında babamla telefonda görüştüm. Ses tonunun çok kötü olduğunu fark ettim. Kendisine neden böyle olduğunu sorduğumda, Kızım, elimi kullanamıyorum, sesim çıkmıyor dedi. Kendi şahsi telefonlarına da cevap verememeye başladı. Kurumu defalarca arayarak babamı hastaneye götürmelerini istedim ancak götürmediler. Çok uğraştıktan sonra kendi özel sağlık imkanlarımla babamı hastaneye götürdüm. Orada çekilen MR sonuçlarının ardından babamın ikinci kez beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yeniden kuruma götürüldü. Biz bu süreçte kurum değişikliği talebinde bulunduk yetkililerden yardım istedik ancak hiçbir dönüş alamadık" dedi

"Babamın parasının çalındığını fark ettik"

Babasının maaşından para eksildiğini fark ettiklerini ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Özcan, bakım merkezinde kalan bazı hastaların cinsel istismara maruz kaldığına da iddia ederek, "Birkaç kez babamın kendi maaşının cebinden çalındığını fark ettik. Bu durum üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundum. İki gün önce polis memurları gelerek babamın özel ifadesini aldı. Babam yaşananları olduğu gibi anlattı. Aynı zamanda kurumda kalan hastaların alt değişimi sırasında cinsel istismara maruz kaldıklarını gördüğünü de bana söyledi. Bunu polis memurlarına da anlatmış. Bizim rızamız olmadan babamı psikiyatri doktoruna götürerek akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştılar. Kendilerini aklamak istediklerini düşünüyorum. Felçli olan babamın hastaneye ambulansla götürülmesi gerekirken ambulans kullanmamışlar. Karga tulumba götürürken düşürmüşler. Babamın kafatası kemiği, elmacık kemiği ve omzu kırıldı. Bu konuyla ilgili de gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık. Banka dekontlarını kamera kayıtlarının incelenmesi için kendilerine gönderdim ancak ilgilenmediler. Sürekli bahanelerle karşılaştık. Babamı Mersin'e almak için başvuruda bulundum. Bunun bir aylık süreç olduğunu söylediler. Bu işlemlerin tamamlanmasını beklerken yaşanan olaylarla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Özcan, bakım merkezinde yaşandığını öne sürdüğü olayların tüm yönleriyle araştırılmasını sorumluların cezalandırılmasını ve kurumun kapatılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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