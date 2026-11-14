Malatya\'da depremzedeler doğal gaz ve yolu olmayan TOKİ konutlarını kabul etmiyor

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında doğal gaz ve yol altyapısının tamamlanmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yönetici seçimi için düzenlenen toplantıda gerginlik yaşandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde, 6 Şubat 2023 depremlerin ardından TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen 8 blok ve 160 dairedeki eksiklikler tepkilere neden oldu. Konutlarına yerleşmeye hazırlanan depremzedeler, doğal gaz altyapısının bulunmaması, yolların tamamlanmaması ve merkezi kömürlü ısıtma sistemi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, eksiklikler giderilmeden konutları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Emlak Konut yetkilileri tarafından 8 blok için yönetici seçimi için düzenlenen toplantı, vatandaşların tepkisine sahne oldu. Toplantıya katılan hak sahipleri, konutların temel altyapı sorunları çözülmeden yönetim oluşturulmak istenmesine karşı çıktı.

Depremde evlerini kaybederek uzun süredir yeni konutlarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, kendilerine merkezi kömürlü ısıtma sisteminin önerildiğini ancak bu sistemi kabul etmediklerini belirtti. Doğal gaz ve yol sorununun çözülmesini isteyen depremzedeler, yetkililerden somut adım atılmasını talep etti.

"DOĞAL GAZ HATTI BİR KİLOMETRE UZAKLIKTA AMA YOL YOK"

Konutlara yaklaşık bir kilometre mesafede doğal gaz hattı bulunduğunu anlatan vatandaşlar, resmi yol bulunmadığı gerekçesiyle doğal gaz bağlantısının yapılamadığını iddia etti. Duruma tepki gösteren bir hak sahibi, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Gerekirse TOKİ'ye, Cumhurbaşkanına kadar gideriz. Doğal gaz hattı buraya bir kilometre uzaklıkta ama resmi yol olmadığı için doğalgaz getirilemiyor. Zaten herkes zor durumda, herkes mağdur. Biz depremzedeyiz, evlerimiz yıkıldı. Şimdi yeni evlerimize kavuşacağız derken başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bir an önce doğalgazımızı getirsinler, yollarımızı yapsınlar. Biz bu evlerde nasıl yaşayacağız?"

"BİZE BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN DENİLİYOR"

Konutlarda yaklaşık 500 kişinin yaşayacağını belirten bir vatandaş, "Burada 8 blok var, yüzlerce insan yaşayacak. Yaklaşık 500 kişi bu konutlara yerleşecek. Ne yolumuz var ne doğalgazımız var. Bize 'kömür yakın' diyorlar. Biz nasıl kömür yakacağız, nasıl ısınacağız? Bu evler depremzedeler için yapıldı ama bu kadar eksikle nasıl teslim alacağız? Bize 'başınızın çaresine bakın' deniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekirse eylem yapacağız, sesimizi duyuracağız. Yetkililerle görüşeceğiz, hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

"YÖNETİCİLERİ SEÇİP BİZİ KADERİMİZE TERK EDECEKSİNİZ"

Yönetici seçiminin altyapı sorunları giderilmeden yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar, toplantıda Emlak Konut yetkililerine tepki gösterdi. Bir başka hak sahibi ise konutların eksiklikleri tamamlanmadan yönetim oluşturulmasının sorumluluğu vatandaşların üzerine bırakacağını savunarak, "Eksiklerimiz tamamlanmadan neden yönetici seçiyoruz? Siz yöneticileri seçip bizleri kaderimize terk edeceksiniz. Sonrasında doğalgazı nasıl çektireceğiz, bunun maliyetini nasıl karşılayacağız? Bu yükün altından nasıl kalkacağız? Biz zaten depremde her şeyimizi kaybettik. Şimdi bir de bu sorunlarla uğraşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.