Malatya\'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi, yaralanan olmadı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin markete girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. 06 FKP 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir markete girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Otomobilin markete girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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