Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, TÜİK'in 2025 yılı nüfus verilerine göre kentte yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 21,9'unun nüfus kütüğünün başka illere kayıtlı olduğunu belirterek, Malatya'nın kültürel değerlerinin ve geleneksel yaşam biçiminin korunması gerektiğini söyledi.

Malatya'nın nüfus yapısındaki değişime dikkat çeken Ahmet Özköse, meselenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını ifade etti. Özköse, yıllardır göç, ekonomik sıkıntılar ve 6 Şubat depremleriyle önemli değişimler yaşayan kentte mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri ve toplumsal dayanışmanın da korunması gerektiğini kaydetti.

Malatya'nın köklü bir Anadolu şehri olduğunu belirten Özköse, kentin kültürel kimliğini oluşturan komşuluk, vefa, dayanışma ve samimiyet gibi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını belirtti.

Şehirlerin nüfus yapısının zaman içerisinde değişebileceğini, farklı kültürlerin bir arada yaşayarak birbirini etkileyebileceğini ifade eden Özköse, bu süreçte Malatya'nın kendine özgü örf, adet ve kültürünün geri planda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bir şehri yalnızca binalar, yollar ve caddelerin ayakta tutamayacağını belirten Özköse, "Benim üzüntüm Malatya'nın değişmesi değil, değişirken kendine yabancılaşması ihtimali. Bir şehri yalnızca binalarıyla, yollarıyla, caddeleriyle ayakta tutamazsınız. O şehri yaşatan, insanları arasındaki gönül bağıdır" dedi.

Belediyeler ve siyasetçilerin nüfus yapısındaki değişimi dikkate alarak uzun vadeli politikalar geliştirmesi gerektiğini kaydeden Özköse, kültürel mirasın, mahalle yaşamının ve toplumsal dayanışmanın korunmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Özköse, "İstiyorum ki Malatya'nın kendine has o güzel kültürü yaşamaya devam etsin. Nüfus yapısı değişirken insanlarımız arasındaki gönül bağı zayıflamasın. Malatya'nın adı kadar ruhu da yaşasın. Çünkü bizim kaygımız yalnızca bugünün Malatya'sı değil, yarın nasıl bir Malatya ile karşılaşacağımızdır" ifadelerini kullandı.