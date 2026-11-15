Malatya Akçadağ'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, sıkışan sürücü yaralandı

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Malatya Akçadağ\'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, sıkışan sürücü yaralandı
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Malatya Akçadağ\'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, sıkışan sürücü yaralandı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 13.00 sıralarında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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