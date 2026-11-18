Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 06 BCJ 034 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi'nde S.Ö. yönetimindeki yabancı ülke plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.D, F.D. ile S.Ö, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA