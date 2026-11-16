Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

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Malatya Battalgazi\'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
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Malatya Battalgazi\'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 20.45 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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