Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesildi - Son Dakika
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Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesildi

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Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'daki helikopter kazasında 4 askerin şehit olması üzerine Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'daki helikopter kazasında 4 askerin şehit olması üzerine Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Mustafa Ceceli konseri ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik esnasında, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'daki askeri helikopter kazası sonucu 4 askerin şehit olduğunu öğrenince konseri yarıda keserek sahneye çıktı.

Vatandaşlara seslenen Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım." dedi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Taşolar, şunları kaydetti:

"Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konseri sonlandıran sanatçı Mustafa Ceceli de "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Kaynak: AA
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