Adli tıp uzmanı Michael Freeman'dan Epstein iddiası: Ölüm intihar değil, cinayet - Son Dakika
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BBC

Adli tıp uzmanı Michael Freeman'dan Epstein iddiası: Ölüm intihar değil, cinayet

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Adli tıp uzmanı Michael Freeman\'dan Epstein iddiası: Ölüm intihar değil, cinayet
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Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümüne ilişkin otopsi dosyasını inceleyen Prof. Michael Freeman, boynundaki bağ izinin üzerinde tırnak izine benzer izler bulunduğunu ve ölümün cinayet olduğu görüşüne vardığını BBC'ye anlattı. Otopsiyi yapan New York Adli Tıp Kurumu ise intihar tespitinin arkasında duruyor.

ABD'de 2019'da cezaevi hücresinde ölü bulunan cinsel suçlardan hükümlü milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümüne ilişkin resmi sonuç bir kez daha tartışmaya açıldı. Adli tıp uzmanı Prof. Michael Freeman, New York Adli Tıp Kurumu'nun dosyasını inceledikten sonra Epstein'ın intihar etmediği, öldürüldüğü görüşüne vardığını söyledi. Freeman değerlendirmesini BBC'nin Newsnight programına anlattı.

Freeman'a göre Epstein büyük olasılıkla arkasından, bir bağ ile boğuldu; aynı bağ daha sonra bedeni ranzaya asmak için kullanıldı. Otopsiyi yapan kurum ise 2019'da yaraların intiharla uyumlu olduğu, bir cinayette beklenen savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varmıştı.

BOYNUNDAKİ İZİN ÜSTÜNDE TIRNAK İZLERİ

Freeman, Epstein'ın boynundaki bağ izinin üzerinde tırnak izlerine benzeyen izler bulunduğunu belirtti. Uzmana göre bu, "özellikle arkadan boğulmayla ve kurbanın bağı boynundan çıkarmaya çalışmasıyla uyumlu".

Sol omuzdaki kanamanın ve yüze darbe alındığını düşündüren yaraların da bir saldırıya işaret ettiğini söyleyen Freeman, "Yaralar ile bedenin bulunuş biçimi birbirini tutmuyor. Geriye tek açıklama kalıyor: Ölüm bir cinayetin sonucu" dedi. Uzman, gözaltındaki bir asılma ölümünde bedenin indirilmeden önce fotoğraflanmasını bekleyeceğini de ekledi.

DOSYAYI EPSTEIN'IN KARDEŞİNDEN ALDI

Freeman bedeni görmedi; sonuçlarını otopsi dosyasına ve rapordaki fotoğraflara dayandırıyor. Dosyayı, kardeşinin öldürüldüğünü baştan beri savunan Mark Epstein'dan aldı. Uzman, analizinin bağımsız olduğunu ve Mark Epstein'dan para almadığını söyledi.

ABD'de gözaltı ölümlerinde başsavcılıklara ölüm nedeni uzmanı olarak hizmet veren Freeman, George Floyd dosyasında da görev almıştı. Bulgularını pazartesi akşamı Londra'da sunduktan sonra araştırmasını ve dosyaları yayımlamayı planlıyor. Epstein'ı kimin öldürmüş olabileceği sorusuna ise "Hiçbir fikrim yok. Bu, yaptığım incelemenin parçası değil" yanıtını verdi.

RESMİ SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Otopsinin yapıldığı dönemde New York Baş Adli Tabibi olan Dr. Barbara Sampson daha önce "Ölüm nedeni ve biçimine ilişkin tespitimizin arkasındayım" demişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesine göre Epstein'ı bulan gardiyan hemen bir meslektaşını çağırdı, bedeni yere indirdi ve canlandırmaya çalıştı.

Epstein, 2008'de bir çocuğu fuhşa teşvikten hüküm giymiş, savcılıkla yaptığı anlaşma sayesinde ağır bir cezadan kurtulmuştu. 2019'da reşit olmayan kızlardan oluşan bir istismar ağı kurmakla suçlandı; 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde, yargılanmayı beklerken ölü bulundu.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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