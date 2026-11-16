Ömür Usta'ya piyango çıktı, sevenleri lokma dağıttı! - Son Dakika
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Ömür Usta'ya piyango çıktı, sevenleri lokma dağıttı!

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Ömür Usta\'ya piyango çıktı, sevenleri lokma dağıttı!
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Ömür Usta\'ya piyango çıktı, sevenleri lokma dağıttı!
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Nurgül Yeşilçay’ın başrolünde yer aldığı Ömür Usta dizisinde, başkarakter Ömür’ün büyük ikramiyeyi kazanmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Dizinin izleyicileri, Ömür’ün piyango sevincini hayrına lokma dağıtarak kutladı.

NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisinde yaşanan piyango gelişmesi, bu kez ekran dışında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi. Dizide yıllardır aynı numaralarla şansını deneyen Ömür Usta’ya büyük ikramiye çıkmasının ardından, karakterin sevenleri lokma dağıttı.

ÖMÜR'ÜN PİYANGO SEVİNCİNE LOKMALI KUTLAMA

Sosyal medyada “Ömür Usta lokması” ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, dizinin başkarakteri Ömür’ün büyük ikramiyeyi kazanması nedeniyle hayır lokması dağıtıldığı görüldü. Böylece dizideki kurgusal piyango sevinci, izleyicilerin gerçekleştirdiği etkinlikle gerçek hayata taşındı.

1,1 MİLYAR LİRALIK İKRAMİYE HİKÂYEYİ DEĞİŞTİRDİ

Dizide Ömür’ün yıllardır oynadığı numaralara 1 milyar 100 milyon liralık büyük ikramiye isabet etti. Ancak kayıp bilet nedeniyle ikramiyeye ulaşması kolay olmadı. Sekizinci bölümde gerçek bilete kavuşan Ömür, büyük ikramiyenin ardından elinden çıkan dükkânını da geri aldı.

Nurgül YeşilçayÖmür UstaDiziNOWSon Dakika

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