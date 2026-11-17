Hatay'da park halindeki vinci benzin dökerek kundaklayan maskeli 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Vinci maske takarak yaktıkları an be an kameraya yansıyan şahısların, vinç sahibinin eski ortağı tarafından tutulduğu ve kundaklama olayının planlandığı ortaya çıktı.

Olay, 9 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki vincin yanması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, yangının yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şahsın araca benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıktığını belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.F. ve M.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve şahısların bu kişi tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Şahısların, akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları ve maske takarak vinci yaktıkları anlar kameraya yansıdı.