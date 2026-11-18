(TBMM) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, hububat ve narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, tarımsal üretimde rekor seviyelere ulaşılmasına karşın üreticinin bu bereketten yararlanamadığını belirterek "Tarladaki bereket, pazara ve sofraya ulaşmadı. Ürün fiyatları düştüğü ancak maliyetler arttığı, vatandaşta da alım gücü eridiği için üretici kar edemedi" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, hububat ve narenciye üreticisinin sorunları ve talepleri hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Türkiye'de hava koşullarının tarımsal üretimde yüksek rekolte sağladığını ancak üreticilerin bu durumdan yararlanamadığını belirten Yıldırım Kara, tarımsal üretimde tarihi rekorlar kırıldığının açıklandığını, yağışların da etkisiyle 143 milyon tonluk bitkisel üretim gerçekleştirilmesinin tahmin edildiğini ifade etti.

2027 yılı bütçesinde tarıma 235 milyar lira destek ödemesi yapılacağının açıklandığını anımsatan Nermin Yıldırım Kara, bu tutarın Tarım Kanunu'nda öngörülen düzeyin çok altında kaldığını kaydederek "Fakat bu sayı, Tarım Kanunu'nda öngörülen düzeyin çok altında kaldı. Eğer kanunda öngörüldüğü gibi bütçenin yüzde 1'inden daha az olmamak kaydıyla tarımsal destek ödemesi yapılsaydı, 1 trilyon lira ödenmesi gerekecekti" dedi.

Ürün fiyatlarının düşmesine karşılık maliyetlerin arttığını ve vatandaşın alım gücünün eridiğini belirten Kara, bu nedenle üreticinin kar edemediğini ifade etti. Dörtyol'daki narenciye üreticilerinin ürünlerini para etmediği için dereye döktüğüne dikkati çeken Yıldırım Kara, "Yola dökülmeyen ya da dalında kalmayan ürün, yerinde para etmiyor. Pazara ulaştığındaysa nakliye başta olmak üzere maliyet kalemleriyle daha da pahalanıyor; sonuçta ne tüketici ne üretici kazanıyor" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM KARA'DAN BUĞDAY ÜRETİCİSİ İÇİN ALIM FİYATI ÇAĞRISI

Buğday başta olmak üzere hububat üreticilerinin de mağduriyet yaşadığını belirten Yıldırım Kara, hububatın pek çok stratejik ürünü içerdiğini ve bunların başında buğdayın geldiğini kaydetti. Buğday üreticisinin tarım alanındaki plansızlığın mağduru olduğunu ifade eden Yıldırım Kara, ürünün para etmediğini, satılması durumunda dahi maliyetinin karşılanamadığını belirtti.

Üreticilerin yaşadığı sorunların aşılması için hem kısa vadede etkisini gösterecek uygulamalara hem de uzun vadeli politikalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldırım Kara, taleplerini şöyle sıraladı:

"Öncelikle buğdayda alım fiyatları ekim öncesinde açıklanmalı, çiftçinin planlama yapabilmesi sağlanmalıdır. Devamında mazot ve gübre maliyetini hafifletecek düzenlemeler yapılmalı; çiftçilerin sübvanse edilmiş, düşük fiyatlı mazot alabilmesi sağlanmalı, yetersiz kalan mevcut dekar başına destekler de artırılmalıdır."

Ürünlerin pazara uygun fiyatlarla ulaşması ve hem üreticinin hem tüketicinin kazanabilmesi için satış kooperatifleri gibi aracılara bağımlılığı azaltacak uygulamaların hayata geçirilmesini isteyen Nermin Yılrdırım Kara, "Tarımda mevcut politikalar, her sene aynı sahnelerin yaşanmasıyla sonuçlanıyor. Buna artık bir 'Dur' demek zorundayız" dedi.