Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarını denetledi, uymayanlara uyarı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadının sürdüğü kentteki zeytinyağı fabrikalarını denetledi. İşletmelerin belgeleri, hijyen ve üretim kalitesi incelendi; kurallara yeterince uymayanlara uyarı yapıldı.
Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarında denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadının sürdüğü kentteki yağ fabrikalarını inceledi.
İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, zeytinyağlarının üretim kalitesini kontrol etti.
Ekipler, kurallara yeterince uymadıkları belirlenen işletmelere uyarı yaptı.
Kaynak: AA
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