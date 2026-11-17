Hatay'da 6 Şubat depremlerinde babasını kaybettiği apartmanın enkazından 45. saatte kurtarılan ve sol bacağına takılan protezle yaşamak zorunda kalan 16 yaşındaki Tuğba Akın, lisanslı futbolcu oldu.

Antakya ilçesinde ailesiyle yaşadığı Irmak Apartmanının, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yıkılması sonucu enkaz altında kalan Tuğba Akın, depremin 45. saatinde kurtarıldı. Annesi ve iki ablası enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, babası Ahmet Akın yaşamını yitirdi. Enkazda aldığı yaralar ve kaburga zedelenmesi nedeniyle İzmir ve Adana'daki hastanelerde yaklaşık 10 ay tedavi gören Akın'ın, sol bacağı dizinden ampute edildi. Akın'a daha sonra protez takıldı. Protezle yürümeye alışan Akın önce okula başladı ardından da çok sevdiği futbola başladı.

Spora olan ilgisi doğrultusunda Adana Ampute Engelliler Spor Kulübüne kaydolan Akın, Ampute Futbol 2. Lig ekibinde futbol eğitimi almaya başladı. Antrenör Murat Kaya'nın desteğiyle antrenmanlara katılan genç sporcunun lisansı çıkarıldı.

Lise öğrencisi Tuğba Akın, deprem anına ilişkin çok az şey hatırladığını belirterek, önce çok sevdiği okuluna döndüğünü ardından ise spora yönelerek hayata tutunduğunu kaydetti. Akın, depremde bacağını kaybettiğini ancak hayallerini kaybettiğini belirterek, futbola devam etmek istediğini ve sahada olmanın kendisine güç verdiğini ifade etti. Eğitimini sürdürürken sporu da bırakmayı düşünmediğini dile getirdi. Bacağına protez takıldıktan sonra çok sevdiği futbola başladığını anlatan Akın, "Lisanslı futbolcu olmak beni çok mutlu etti. Milli futbolcu olmak istiyorum bu yüzden antrenmanları hiç kaçırmıyorum" dedi.

Murat Kaya ise Akın'ın özel bir sporcu olduğunu, antrenmanlarını hiç kaçırmadığını, Türkiye'de yeni oluşan kadın ampute futbol takımı için Akın'ı hazırladıklarını onu milli sporcu yapacaklarını dile getirdi.