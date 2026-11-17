Minibüsün yan yattığı Hatay Altınözü'nde 3 yaralıyı itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün yan yatmasıyla 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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