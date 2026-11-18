Hatay Defne'de park halindeki otomobilin kaputunda çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin ön kaputunda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü, otomobilde hasar oluştu.
Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde hasar meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin ön kaputunda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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