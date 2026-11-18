Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nin köşe duvarı, okul çevresinde manevra yapan tırların çarpması sonucu üçüncü kez yıkıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken veliler yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nin çevresinde park eden ve manevra yapan tırlar, okul duvarının yıkılmasına neden oluyor. Daha önce de benzer kazalar nedeniyle yıkılan okulun köşe duvarı, son çarpmayla birlikte üçüncü kez zarar gördü. Tırların dönüş yapmakta zorlandığı dar alanda yaşanan kazalar nedeniyle duvarın her seferinde yeniden yıkıldığını belirten veliler, okul çevresinde çocukların bulunduğu alanın tehlike oluşturduğunu söyledi. Veliler, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için bölgeye bariyer konulmasını veya araç girişini engelleyecek düzenlemeler yapılmasını istiyor. Tırın manevra yaparken okul duvarının yıkılmasının anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yarın bir gün çocuklarımız duvarın dibinde otururken benzer bir olay yaşanabilir"

Okul duvarının daha önce de yıkıldığını belirten mahalle sakini Hasan İkiz, "Bu olay ilk kez yaşanmıyor, duvar üçüncü kez yıkılıyor. Çocuklarımız burada okuyor. Yarın bir gün çocuklarımız duvarın dibinde otururken benzer bir olay yaşanabilir. Duvarın çocukların üzerine yıkılması halinde bunun sorumlusu kim olacak. En azından yetkililerden burada gerekli önlemlerin alınmasını, bir çözüm bulunmasını veya alana araçların girişini engelleyecek bir bariyer konulmasını istiyoruz. Burası oldukça dar bir alan ve tırların dönüş yapabileceği bir yer değil. Ancak uzun araç kullanan sürücü de dönmek zorunda kalıyor. Son olayda da bir tırın dönüşü sırasında çarpmasıyla duvar yıkıldı. Burada bir çocuğun oturduğunu düşünün. Taş duvar çocuğun üzerine devrilseydi sonuçları çok ağır olabilirdi. Burada eğitim gören çocukların hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililerden ricamız, yeni bir kaza yaşanmadan önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarıdır" ifadelerini kullandı.