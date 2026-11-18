Hatay Reyhanlı'da evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; evde hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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