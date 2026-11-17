Hatay Reyhanlı'da park halindeki otomobilin 4 lastiği bıçakla kesilerek patlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü gizleyen bir kişi, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, durumu sabah fark eden araç sahibi polise haber verdi ve ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gece Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ceyhan Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek, patlattı. Sabah saatlerinde aracına giden sahibi, olayı fark ederek polise haber verdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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