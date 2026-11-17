Kırıkhan'da dereye düşen otomobildeki yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dereye düşen otomobilde mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiyeekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan güvenli şekilde çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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