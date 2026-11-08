Poku\'dan Trossard\'ı kızdıran hareket

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek taraftarı önünde farklı kazandı. 3-0'lık rahat skorla hanesine 3 puanı yazdıran siyah-beyazlılarda, mücadelede yaşanan ilginç bir gol anı maçın önüne geçti.

GOLE GİDEN TOPA DOKUNDU, TROSSARD'I SİNİRLENDİRDİ

Müsabakanın unutulmaz anı, Vlahovic’in savunma arkasına attığı milimetrik pasla başladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, kalesini terk eden İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden şık bir aşırtma vuruş gerçekleştirdi. Top tam çizgiyi geçmek üzereyken pozisyonu takip eden Poku, son anda dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ

Topun filelerle buluşacakken son anda dokunup golü kendi hanesine yazdıran takım arkadaşının bu hamlesi, Belçikalı yıldız Trossard'ı kızdırdı. Yüz ifadesi kameralara yansıyan Trossard'ın hayal kırıklığı içerisinde olduğu görüldü. Maçın son düdüğüyle birlikte Poku'nun Trossard'ın yanına giderek özür dilediği görüldü.