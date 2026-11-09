İzmir'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor - Son Dakika
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İzmir'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor

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İzmir\'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor
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İzmir\'deki patlamada can kaybı yükseldi! Erdoğan bilgi aldı, 3 bakan bölgeye gidiyor
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 4 işçiye ulaşma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’dan bilgi aldı. Çiftçi, Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bölgeye gidiyor.

Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi. Patlamanın ardından devletin üst kademesi harekete geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ELBAN: CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz altında kalan 4 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilik, ilk açıklamasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi ile enkazdan çıkarılan 2 kişinin de yaşamını yitirmesiyle can kaybının 6'ya yükseldiğini bildirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliağa’daki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan bilgi aldı. Çiftçi ve Bayraktar’ın İzmir’e gittiği öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e hareket etti. Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

PATLAMA ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

İzmir Valiliğinin açıklamasına göre patlama, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman yükselirken, fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ENKAZ ALTINDAKİ 4 İŞÇİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri çalışma yürütüyor. Çalışmalara çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan biri helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların yakınları ise hastane önünde bekleyişini sürdürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır” dedi.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

HABAŞ: PLANLI BAKIM SIRASINDA KAZA

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, kazanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır” denildi. Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için resmi kurumlarla koordinasyon içinde inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

“YER TİTREDİ, ÇOK ŞİDDETLİYDİ”

Patlama sırasında fabrikanın yakınında bulunan Nuri Ali Ülker, “Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi” dedi. Görgü tanığı Deniz Ülker ise “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim” diye konuştu.

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