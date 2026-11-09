İzmir Aliağa'da fabrika patlamasında TIR sallandı, arama kurtarma sürüyor - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da fabrika patlamasında TIR sallandı, arama kurtarma sürüyor

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İzmir Aliağa\'da fabrika patlamasında TIR sallandı, arama kurtarma sürüyor
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İzmir Aliağa'daki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, patlamanın şiddetiyle TIR'ın sallandığını, 3'üncü ocakta patlama olduğunun söylendiğini belirtti.

'PATLAMANIN ŞİDDETİ TIR'I BİLE SALLADI'

İzmir'in Aliağa ilçesinde fabrikada yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, "Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım" dedi.

Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise "Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım. Fabrikaya yaklaşık 20, 25 ambulans, 15'e yakın da itfaiye girdi" dedi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelAliağaİzmirSon Dakika

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