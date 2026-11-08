Nazilli Ovacık\'ta cip şarampole devrildi, Necati Şahan öldü, 4 kişi yaralandı

Nazilli Ovacık'ta cip şarampole devrildi, Necati Şahan öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre sünnet düğününe giden cip şarampole devrildi. Kazada Necati Şahan (61) öldü, sürücü ile 3 yolcu yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; jandarma soruşturma başlattı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün kontrollünden çıkan cipin şarampole devrildiği kazada Necati Şahan (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğününe gidin A.D. yönetimindeki 09 PT 526 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü A.D. ve yolculardan M.G., M.A. ve İ.D.'nin yaralandığı, Necati Şahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan'ın cenazesi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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