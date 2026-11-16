Nazilli\'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. (43), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K.'yi takibe aldı. Fiziki çalışmanın ardından A.K.'nin Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evine, dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli A.K., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.