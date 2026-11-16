Nazilli'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli\'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin takibe aldığı A.K., Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ve hassas terazi bulunurken, adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. (43), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K.'yi takibe aldı. Fiziki çalışmanın ardından A.K.'nin Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evine, dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli A.K., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarTutuklama3. SayfaNarkotikNazilliAdliyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
Çelik’ten “İkinci Haluk Levent geliyor“ yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum Çelik'ten "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum
Villarreal’den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe’nin tavrı belli oluyor Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
19:12
Galatasaray’dan ayrılıyor mu İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
19:04
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı
40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:03:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Nazilli'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android