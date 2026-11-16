Nazilli\'de arıcılara apiterapi eğitimi verildi, 5 kilometre kuralı anlatıldı

Başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü, 2026 yılının son haftalarında da açılan kurslarla mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya devam ederken, son olarak arıcılara Apiterapi eğitimi verildi.

Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde açılan "Arıcılık" kursları, hem yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlardan hem de mevcut arıcılık faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle geliştirmeyi hedefleyen üreticilerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bir ay önce açılan kurslarda teorik eğitimin yanı sıra ilk kez farklı şekilde eğitim verilirken, kurslara katılan kurum dışı uzmanlar da eğitime katkı sunuyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve kalıntısız, yüksek kaliteli bal üretimini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitimlerin ardından kendi işletmelerini kuran veya mevcut kovan sayılarını artıran üreticiler, edindikleri teknik bilgiler sayesinde hem ürün kalitesini yükseltiyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kovandan gelen şifa: "Medikal Arıcılık ve Apiterapi"

ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Yılmaz, "Arıcılar İçin Tıbbi Arıcılık, apiterapi (arı ürünleri ile tedavi) amacıyla kullanılacak sağlıklı ve yüksek kaliteli arı ürünleri üretimi ile ilgili eğitim verdi. Tıbbi arıcılığın, standart bal üreticiliğinin ötesine geçerek; polifenoller, enzimler ve vitaminler gibi aktif bileşenler yönünden zengin, klinik ve sağlık uygulamalarına uygun saf ürünler elde etmeye odaklanan ileri düzey bir arıcılık yöntemi olduğunu ifade eden Prof.Yılmaz: "Arı ürünlerinin sağlık ve tedavi amaçlı kullanılması anlamına gelen apiterapi, modern tıbbı destekleyen önemli bir tamamlayıcı tıp alanı olarak hızla yaygınlaşıyor. Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen MEDI-BEEB projesi çatısı altında hazırlanan rehber, baldan arı sütüne, kovan havasından ölü arılara kadar pek çok arı ürününün medikal potansiyelini ve üretim standartlarını gözler önüne seriyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle yasal bir çerçeveye oturtulan apiterapi uygulamalarında, ürünlerin şifa sağlayabilmesi için "ham, doğal ve temiz" olması en temel kural kabul ediliyor. Medikal amaçla kullanılacak ürünlerin elde edildiği kovanların sanayi tesislerinden, asfalt yollardan ve kimyasal ilaçlamalardan en az 5 kilometre uzakta bulunması, hiçbir şekilde antibiyotik ve sentetik pestisit kalıntısı içermemesi gerekiyor" dedi.

"Medikal arı ürünleri ve özellikleri"

Prof.Yılmaz, medikal arı ürünleri ve özelliklerini de sıraladı: "Ham bal, ısıl işlem, pastörizasyon ve filtrasyona maruz kalmamış ham ballar enzim ve antioksidan zenginliğini korur. Yanık ve yaraların iyileşmesinde doğal bir destek sunar. Propolis ve Polen, güçlü bir antimikrobiyal ve antienflamatuar olan propolis, bağışıklık sistemini desteklerken; protein, mineral ve fenolik bileşik zengini arı poleni ise hücre yenilenmesine ve direncin artmasına katkı sağlar. Perga (Arı Ekmeği), polenin arı salgılarıyla fermente olmasıyla oluşan perga; zihinsel gücü artırma, anemiyi önleme ve çocuklarda gelişim desteği amacıyla öne çıkıyor. Arı sütü, kalp-damar sağlığını ve kolesterol dengesini olumlu etkileyen arı sütü, ışığa ve ısıya aşırı duyarlı olduğundan besin değerini koruması için donmuş şekilde veya koyu renkli cam kaplarda soğuk zincirle saklanmalıdır. Arı zehri (Apitoksin), işçi arılardan elektroşok yöntemiyle arıya zarar vermeden toplanan zehir, romatoid artrit ve kronik iltihabi rahatsızlıkların tedavisinde farmasötik düzeyde kullanılıyor. Kovan Havası ve Ölü Arılar, solunum yolu ve alerjik rahatsızlıklarda kovan havasının solunması ("api-inhalasyon") yeni bir terapi alanı oluştururken; kovan dibindeki temiz ölü arılardan elde edilen kitosan maddesi yara iyileştirici pansumanlarda ve tıp sanayisinde değerlendiriliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, arı ürünleri yüksek biyolojik etkiye ve alerji riskine sahiptir. Apiterapi uygulamaları mutlaka hekim kontrolünde yapılması ve yalnızca kalite standartlarına uygun, sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir" dedi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Öğretmenlerinden Bilal Gürbüz tarafından verilen Arıcılık Kursunun akademisyen konuğu Prof.Dr.Murat Yılmaz ve Asistanı Selda Manav'ın sunumunda gerçekleştirilen derse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Kurum Müdürü Bünyamin Aras ve Tarım İlçe Müdürü Hülya Sungur da katıldı.