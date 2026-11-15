Nazilli Şehir Spor, 2-0 geriden gelerek Koçarlı Belediyespor'u 4-2 yendi - Son Dakika
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Nazilli Şehir Spor, 2-0 geriden gelerek Koçarlı Belediyespor'u 4-2 yendi

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Nazilli Şehir Spor, 2-0 geriden gelerek Koçarlı Belediyespor\'u 4-2 yendi
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Süper Amatör Lig'in 4. haftasında Nazilli Şehir Spor, sahasında Koçarlı Belediyespor'u 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi. Yaklaşık bin 500 taraftarın izlediği maçta Deniz Yumurtacı'nın iki golüyle öne geçen Nazilli, hanesine 3 puan yazdırdı.

Süper Amatör Lig'in 4. haftasında sahasında Koçarlı Belediyespor'u ağırlayan Nazilli Şehir Spor Kulübü, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Nazilli Şehir Spor Kulübü, Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadı'nda Koçarlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Nazillili futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Yaklaşık bin 500 seyircinin takip ettiği mücadelede statta adeta şenlik havası yaşanırken, taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Koçarlı Belediyespor, 21. ve 35. dakikalarda bulduğu gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi. Kalesinde gördüğü iki golün ardından taraftarının da itici gücüyle çabuk toparlanan siyah-beyazlılar, ilk yarının son bölümünde göz doldurdu. 40. dakika Samet Uşan'ın kaydettiği golle fark 1'e indi (1-2). 42. dakikada sahneye çıkan Deniz Yumurtacı skora dengeyi getirdi (2-2). 45+4. dakika: İlk yarının uzatma anlarında bir kez daha fileleri havalandıran Deniz Yumurtacı, takımını soyunma odasına 3-2 önde götürdü. Nazilli Şehir Spor Kulübü ikinci yarıda, 55. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı (4-2). Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, bin 500 taraftarına büyük bir sevinç yaşatarak sahadan 4-2'lik net bir galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kaynak: İHA
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