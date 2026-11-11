Nazilli\'de jandarma, 24 yıl 4 ay 2 gün hapis cezalı uyuşturucu hükümlüsünü yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 24 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (41) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.