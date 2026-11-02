Aydın'da lise öğrencisi, tartıştığı kız öğrenciyi bıçakla yaraladı: Şüpheli tutuklandı, kızın annesi adliyede fenalaştı - Son Dakika
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Aydın'da lise öğrencisi, tartıştığı kız öğrenciyi bıçakla yaraladı: Şüpheli tutuklandı, kızın annesi adliyede fenalaştı

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Aydın\'da lise öğrencisi, tartıştığı kız öğrenciyi bıçakla yaraladı: Şüpheli tutuklandı, kızın annesi adliyede fenalaştı
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Nazilli ilçesinde dün Yeşil Mahalle'deki metruk bir binada çıkan tartışmada 15 yaşındaki N.E.Y.'yi bıçakla yaralayan aynı yaştaki Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, adliye bahçesinde şüpheliye tepki gösteren yaralı kızın annesi sinir krizi geçirerek bayıldı; hastaneye kaldırılan kadın daha sonra taburcu edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı N.E.Y. (15) isimli kız öğrenciyi bıçakla yaralayan aynı yaştaki erkek öğrenci Y.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

METRUK BİNADA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün Yeşil mahallede bulunan metruk bir binada meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen Y.Y. ile N.E.Y. isimli kız çocuğu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yaşanan arbede sırasında N.E.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kendi imkanlarıyla evine dönen N.E.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.E.Y., ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MİNİBÜSE BİNERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Y.Y. bugün adliyeye sevk edildi.

ANNE ADLİYE BAHÇESİNDE BAYILDI

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen N.E.Y.'nin annesi, şüpheliye tepki gösterdikten sonra sinir krizi geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E.Y.'nin annesinin taburcu edildiği öğrenildi. Y.Y. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaNazilliEğitimGüncelAydınSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Izzet Emre Izzet Emre:
    3 yaşından itibaren cami dibinde ve ya avlusunda müfredatı diyanet serbest din alimleri bazı cemaatler ve milli eğitim temsilcilerinde oluşturulan müfredata göre çocuk kreşleri açılmalıdır. Başka yolu yok ya benliğimiz ya bu. 0 0 Yanıtla
  • Zafer Yuva Zafer Yuva:
    Malesef gençlerimiz yitip gidiyor, okullar bildiğiniz fuhşiyet ağızlarında hiç duyulmamış küfürler , metruk binada iki çocuk ne yapıyor? Şimdi otur ağla.. Yazık vallahi çok yazık. 0 0 Yanıtla
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