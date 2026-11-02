Aydın\'da lise öğrencisi, tartıştığı kız öğrenciyi bıçakla yaraladı: Şüpheli tutuklandı, kızın annesi adliyede fenalaştı

Izzet Emre:

3 yaşından itibaren cami dibinde ve ya avlusunda müfredatı diyanet serbest din alimleri bazı cemaatler ve milli eğitim temsilcilerinde oluşturulan müfredata göre çocuk kreşleri açılmalıdır. Başka yolu yok ya benliğimiz ya bu.