ADÜ Rektörü Kent, Nazilli İİBF'de 316 bin 183 TL'lik salonun açılışına katıldı - Son Dakika
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ADÜ Rektörü Kent, Nazilli İİBF'de 316 bin 183 TL'lik salonun açılışına katıldı

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ADÜ Rektörü Kent, Nazilli İİBF\'de 316 bin 183 TL\'lik salonun açılışına katıldı
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ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Nazilli İİBF ve Sümer Kampüsü'nü ziyaret etti. Fakültede 316 bin 183 TL'lik konferans salonu, yaklaşık 350 bin TL'lik bahçe yenilemesi ve 75 bin TL'lik sosyal alan düzenlemesi tanıtıldı; Kent öğrencilerin taleplerini dinledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sümer Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında, İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından fakültede gerçekleştirilen yatırımların açılışı yapıldı.

Programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Dr. Mehmet Boynikar da yer aldı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu ile fakültenin akademik ve idari personelinin katıldığı programda Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, fakültenin sınıflarını, amfilerini, laboratuvarlarını, kütüphanesini ve idari birimlerini gezdi. Fakültede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Dekan V. Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'ndan bilgi aldı.

Öğrencilere sunulan eğitim imkanlarının geliştirilmesi, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin tüm birimlerinde olduğu gibi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde de öğrenci odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini vurguladı.

Program kapsamında, İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da tanıtıldı. Bu doğrultuda, akademik sunum, konferans, toplantı ve ortak çalışma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 316 bin 183 TL tutarında yatırımla modern donanıma sahip çok amaçlı sunum ve konferans salonu oluşturuldu.

Öğrencilerin dinlenme, sosyalleşme ve açık havada çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kantin önü bahçe ve ortak kullanım alanlarında yaklaşık 350 bin TL tutarında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında atıl durumdaki ahşap pergola ve kamelyalar onarılarak boyandı, üst örtü uygulamalarıyla daha kullanışlı hale getirildi. Zemin tesviyesi ve beton uygulamaları yapılırken ahşap oturma banklarının bakım ve onarımları tamamlandı, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları düzenlendi.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamını desteklemek amacıyla yaklaşık 75 bin TL tutarında yatırımla da çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda masa tenisi ve büyük boy satranç takımı temin edildi, bir ressam tarafından hazırlanan mezuniyet hatırası duvarı oluşturuldu. Öğrencilerin görüş, talep ve önerilerini iletebilmeleri amacıyla dilek ve şikayet kutuları yerleştirilerek ortak kullanım alanları zenginleştirildi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle de bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, öğrencilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Öğrencilerin görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade eden Rektör Kent, öğrenci odaklı yaklaşım doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, gelişen fiziki altyapısı ve öğrenci merkezli anlayışıyla her geçen gün daha ileriye taşındığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, yürütülen tüm faaliyetlerde araştırma üniversitesi vizyonuyla hareket edildiğini vurguladı.

Programın devamında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Sümer Kampüsü'nde bulunan Nazilli Meslek Yüksekokulu ile Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu (SHMYO) da ziyaret etti.

Ziyarette Sümer Kampüs Koordinatörü ve Nazilli MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kahraman ile akademik ve idari personel hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Sümer Kampüs Koordinatörü ve Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ, yeni akademik yılda hayata geçirilmesi planlanan projeler ile kampüsün teknik ve fiziki imkanları hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent'e bilgi verdi.

Sümer Kampüsü'ndeki birimleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, akademik ve idari personel ile öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette kampüsün mevcut durumu, ihtiyaçları ve geliştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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