Büyük Önder Atatürk, Söke ve Nazilli'de anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, Söke ve Nazilli'de anıldı

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Büyük Önder Atatürk, Söke ve Nazilli\'de anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde anıldı.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve 51. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından program Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Nazilli

İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde ilçe genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Seyir halindeki sürücüler de araçlarını durdurdu, saygı duruşunda bulundu.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda devam eden programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler de katıldı.

Kaynak: AA
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