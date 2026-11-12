Nazilli'de anne adayları gebe okulunda doğum öncesi ve yenidoğan bakımını öğrendi - Son Dakika
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Nazilli'de anne adayları gebe okulunda doğum öncesi ve yenidoğan bakımını öğrendi

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Nazilli\'de anne adayları gebe okulunda doğum öncesi ve yenidoğan bakımını öğrendi
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda kapsamlı eğitimler verilirken, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belgeleri teslim edildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmelerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Görevli ebeler tarafından verilen eğitimlerde, gebeliğin oluşumu ve bebeğin anne karnındaki gelişiminden doğum sürecine kadar pek çok konuda bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerde gebelik döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bağışıklama, rutin tetkikler, anne bedeninde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişimler ele alınıyor. Anne adaylarına ayrıca beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, uyku ve dinlenme düzeni, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve tehlike belirtileri hakkında bilgi veriliyor. Doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı da eğitim programının başlıkları arasında yer alıyor. Doğum sonrasında kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler konusunda da anne adayları bilgilendiriliyor. Program kapsamında fizyoterapist tarafından doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas ve iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ile doğum öncesi zihinsel hazırlık uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Gebe Okulu'nun yeni katılımcılara da açık olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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