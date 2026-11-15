Aydın Nazilli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Altıntaş Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yaşı küçük çocuk adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi fiziki takibe aldı. Altıntaş Mahallesi'nde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda biri yaşı küçük çocuk olmak üzere F.Ö. ve B.P., isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden küçük yaştaki çocuk adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.Ö. ve B.P. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?