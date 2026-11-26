AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde 1100 sentetik hap ile yakalanan R.A. isimli kadın şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda şüpheli kadın R.A. dün takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından R.A., Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürürken durduruldu. R.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1100 sentetik hap ele geçirildi. R.A., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.