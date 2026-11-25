Aydın Nazilli'de motosikletin çarptığı 82 yaşındaki yayayla birlikte 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin 82 yaşındaki yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ile yolcu ve yaya, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ö.K.Ç. (19) idaresindeki 09 AFG 052 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Z.S'ye (82) çarptı.
Kazada M.Z.S. ile çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ö.K.Ç. ve yolcu G.K. (19) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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