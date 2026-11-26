Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Topaloğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyarette, Erzurum'un tüm ilçelerinde hayata geçirilen "Süte Değer Projesi" hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Proje kapsamında yürütülen mevcut faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantıda; özellikle Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçelerindeki çalışmaların son durumu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, şehir genelinde süt üretiminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve süt toplama ile soğuk zincir altyapısının daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ve gelecek hedefleri ele alındı.