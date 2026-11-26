Sahil Güvenlik Ege İHA Filo Komutanlığı, geleceğin buluşçuları olarak nitelendirilen çocukları konuk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan Ege İHA Filo Komutanlığı, Aydın'da çocuk misafirlerini ağırladı. Geleceğin bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olacak nesiller arasında gösterilen çocukların komutanlığa gerçekleştirdiği ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu. Buluşmada, çocukların değişik kurumları ve çalışma alanlarını tanımasının merak duygularının gelişmesi ile yeni ilgi alanları kazanmaları bakımından önem taşıdığı vurgulanırken, geleceğin üretken ve yenilikçi nesillerine dikkat çekildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaşımında, Ege İHA Filo Komutanlığı'nda çocukları ağırlamaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.