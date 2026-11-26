Aydın'da narkotik operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı, 108 bin 200 TL ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin Nazilli ve Efeler'de düzenlediği 4 operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Ev, iş yeri ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1315 sentetik ecza, çeşitli uyuşturucular ve 108 bin 200 TL ele geçirildi.
AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesi ve takibine yönelik, dün ve önceki gün Nazilli ve Efeler ilçelerinde eş zamanlı olarak 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 1315 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 6 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 108 bin 200 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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