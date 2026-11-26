Aydın Efeler'de 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının 112'ye ihbarı üzerine itfaiye merdiveniyle eve giren ekipler kişiyi hareketsiz buldu; ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'i hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede Mücek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Mücek'in ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemleriyle belirlenecek.
Kaynak: AA
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