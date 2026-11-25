Aydın'ın Efeler ilçesinde bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten (58) uzun süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek Mücek'in evine gitti. Eve giren yakınları Mücek'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mücek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mücek'in cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Mücek'in ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.