Aydın'da lösemi tedavisi gören ortaokul öğrencisi Ada Yalçınkaya'nın evinin önüne giden sınıf arkadaşları gökyüzüne balon bıraktı.

Hacı Lütfiye Ortaokulu öğrencisi Yalçınkaya, geçen yıl lösemiye yakalandı.

Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Yalçınkaya'ya sınıf arkadaşları moral vermek istedi.

DÖVİZ VE BALONLARLA EVİNİN ÖNÜNE YÜRÜDÜLER

Okul müdürü Hami Özer, öğretmen Nermin Atmaca ve velilerin de desteğiyle öğrenciler, ellerinde "Seni çok seviyoruz", "Kalbimiz seninle" yazılı dövizler ve balonlarla küçük kızın evinin önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, pencereye çıkan Yalçınkaya'ya "Seni çok seviyoruz Ada" diye seslendi.

Bir süre alanda bekleyen öğrenciler, daha sonra balonları gökyüzüne bıraktı.

BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDU

Ada Yalçınkaya, gazetecilere, böyle bir şey beklemediğini belirterek, arkadaşlarının sürprizini çok beğendiğini ifade etti.

Öğrencilerden İkranur Tuğcu da arkadaşı Ada'yı çok özlediğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.