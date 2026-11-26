Lösemi nedeniyle okula gidemeyen Ada'yı sınıf arkadaşları yalnız bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçen yıl lösemiye yakalanan ve tedavisi nedeniyle okula gidemeyen Ada Yalçınkaya'yı, Aydın'daki Hacı Lütfiye Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşları evinde ziyaret etti. Öğretmenleri ve velilerle birlikte dövizler ve rengarenk balonlarla yürüyen öğrenciler, pencereden kendilerini izleyen Ada'ya sevgilerini haykırıp balonları havaya bıraktı. Ada, böyle bir sürprizi hiç beklemediğini anlattı.
Aydın'da lösemi tedavisi gören ortaokul öğrencisi Ada Yalçınkaya'nın evinin önüne giden sınıf arkadaşları gökyüzüne balon bıraktı.
Hacı Lütfiye Ortaokulu öğrencisi Yalçınkaya, geçen yıl lösemiye yakalandı.
Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Yalçınkaya'ya sınıf arkadaşları moral vermek istedi.
DÖVİZ VE BALONLARLA EVİNİN ÖNÜNE YÜRÜDÜLER
Okul müdürü Hami Özer, öğretmen Nermin Atmaca ve velilerin de desteğiyle öğrenciler, ellerinde "Seni çok seviyoruz", "Kalbimiz seninle" yazılı dövizler ve balonlarla küçük kızın evinin önüne kadar yürüdü.
Öğrenciler, pencereye çıkan Yalçınkaya'ya "Seni çok seviyoruz Ada" diye seslendi.
Bir süre alanda bekleyen öğrenciler, daha sonra balonları gökyüzüne bıraktı.
BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDU
Ada Yalçınkaya, gazetecilere, böyle bir şey beklemediğini belirterek, arkadaşlarının sürprizini çok beğendiğini ifade etti.
Öğrencilerden İkranur Tuğcu da arkadaşı Ada'yı çok özlediğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.
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